أمم أفريقيا.. التشكيل المتوقع لـ السنغال في مواجهة الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الكاميرون المرتقبة مساء اليوم الجمعة.

يسعى منتخب السنغال لمواصلة عروضه القوية بعد إنطلاقته المميزة عقب الفوز على نظيره الجامبي بثلاثية نظيفة وجه بها رسالة لجميع منافسيه بقدرته على الإحتفاظ باللقب.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام الكاميرون

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب السنغال بتشكيل يضم كلا من:

الحارس إدوارد ميندي، واللاعبين: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس - لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي - إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني.



موعد مباراة السنغال والكاميرون في أمم أفريقيا

تنطلق مباراة السنغال والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والكاميرون

تنقل مباراة السنغال والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.