الأهلي يلتقي المحلة في بطولة الجمهورية 2007

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد ٢٠٠٧ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.



يخوض أهلي لمواليد 2007 المباراة ويملك في رصيده ٤٦ نقطة، مسجلًا ٣٨ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.



تشكيل الجهاز الفني لفريق الأهلي لمواليد 2007:

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧، كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، و إيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، و أسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري ، و حازم عبد الرحمن طبيب الفريق ، و عدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني ، و عبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

