كأس آسيا ..العراق تتقدم على اليابان بهدفين في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي على نظيره الياباني بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم .

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وجاءت ثنائية المنتخب العراقي في الشوط الأول عن طريق أيمن حسين في الدقيقتين 5 ، 45 من عمر اللقاء.



وجاء تشكيل العراق في المباراة كالتالي ..



في مركز حراسة المرمى : جلال حسن

في خط الدفاع : سعد ناطق ، ريبين سولاقا ، حسين علي ، احمد يحيى ، فرانس ضياء.

في خط الوسط : أمير العماري ، إبراهيم بايش ، علي جاسم ، يوسف امين .

في خط الهجوم: ايمن حسين.



فيما جاء تشكيل اليابان كالاتي..

حارس المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوكيناري سوجاوارا – كو إيتاكورا – شوجو تانجيوشي – هيروكي إيتو.

خط الوسط: هيديماسا موريتا – واتارو إندو - جونيا إيتو

خط الهجوم: تاكوما أسانو - تاكفوسا كوبو – تاكومي مينامينو.