أمم أفريقيا .. المدير الفني لتونس يرد على الإنتقادات بعد الهزيمة

ياسر رشاد - القاهرة - رد جلال القادري المدير الفني لتونس على الإنتقادات التي تلاقاها منتخب بلاده بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام ناميبيا في دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.

تصريحات المدير الفني لتونس

وقال المدير الفني لتونس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبه أمام مالي : “ فريقنا متماسك ولدينا رغبة كبيرة في الفوز وإسعاد التونسيين ”.

وأضاف المدير الفني لتونس: “ لم نكن راضين عن أدائنا في المباراة ومن حق الشارع التونسي التعبير عن غضبه”.

تونس تستعد لمواجهة مالي بأمم أفريقيا

ويستعد منتخب تونس لملاقاة مالي غدا السبت في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.