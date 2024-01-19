سيف جعفر: قصة سرقة العقود ليست منطقية ولم أقصد استفزاز جماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - رد سيف جعفر، لاعب فريق بيراميدز، على الأقاويل التي انتشرت بشأن قيامه بسرقة العقود الموقعة مع الزمالك، مضيفًا أنها ليست منطقية.

وأضاف سيف جعفر، في تصريحات تلفزيونية، النادي ممتلئ بالكاميرات في كل أركانه، ومن الممكن أن يقوم مجلس الإدارة الحالي بتفريغ هذه الكاميرات وإثبات تلك الواقعة.

وواصل: احتفالي في مباراة الزمالك وبيراميدز كان عفويًا لأنني كنت أريد فوز فريقي، ولم أكن أقصد الاستفزاز.



رمضان صبحي:

تابع جعفر: رمضان صبحي لاعب كبير وإضافة لأي مكان يلعب به، هو سعيد في بيراميدز لكن إحساسي الشخصي أنه سيعود إلى الأهلي يومًا ما.

وأضاف: بيراميدز يسير على الطريق الصحيح للتتويج بالألقاب، وأنا أتوقع فوزه بلقب قريباً مثلما حدث مع مانشستر سيتي.



إمام عاشور:

أوضح، أنه من واقع معرفتي بإمام عاشور لم أكن أتخيل يومًا ما أن ينتقل إلى الأهلي.. ولا أعتقد أنه اتفق مع القلعة الحمراء قبل انضمامه إلى ميتييلاند.

