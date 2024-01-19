أمم أفريقيا .. تشكيل موزمبيق لمواجهة كاب فيردي "مجموعة مصر"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كوندي المدير الفني لمنتخب موزمبيق عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كاب فيردي، اليوم الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بطولة أمم أفريقيا.

تشكيل موزمبيق

وجاء تشكيل موزمبيق كالتالي:-

في حراسة المرمى: إرناني

في الدفاع: رينيلدو ماندافا- إدميلسون دوف- إيدسون ميكسير

في الوسط: برونو لانجا- ريكاردو جويما- ألفونس أمادي- دومينجوز- ويتي.

الهجوم: جيني كاتامو.

ويمني موزمبيق النفس لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة الصراع على التأهل للأدوار القادمة، خاصة بعد تعادل منتخب مصر وغانا بثنائية لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء أمس.

ترتيب مجموعة مصر

منتخب كاب فيردي.. 3 نقاط.

منتخب مصر .. نقطتين.

منتخب موزمبيق .. نقطة واحدة.

منتخب غانا .. نقطة واحدة.