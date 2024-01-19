أمم أفريقيا.. تشكيل كاب فيردي لمواجهة موزمبيق "مجموعة مصر"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره موزمبيق، اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

تشكيل كاب فيردي

وجاء تشكيل منتخب كاب فيردي كالتالي:-

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: فيرنانديز - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

خط الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين بينا- ديروي دوارتي

خط الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - منذر.

آمال كاب فيردي في تصدر مجموعة مصر

ويدخل منتخب كاب فيردي سعيًا وراء حصد النقاط الثلاث من أجل ضمان التواجد في الدور المقبل، بعد أن تمكن من الفوز على نظيره غانا في المباراة الماضية، في حين يمني موزمبيق النفس تحقيق الانتصار من أجل مواصلة الصراع على التأهل للأدوار القادمة، خاصة بعد تعادل منتخب مصر وغانا بثنائية لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء أمس.

ترتيب مجموعة مصر



منتخب كاب فيردي.. 3 نقاط.

منتخب مصر .. نقطتين.

منتخب موزمبيق .. نقطة واحدة.

منتخب غانا .. نقطة واحدة.