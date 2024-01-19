كأس آسيا..العراق تهزم اليابان بثنائية مستحقة وتتأهل لدور الـ16

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب العراق الفوز على اليابان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجمموعات من كأس آسيا على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أيمن حسين ثنائية المنتخب العراقي في الشوط الأول عن طريق في الدقيقتين 5 ، 45 من عمر اللقاء.

كثف المنتخب الياباني محاولاته من أجل تقليص الفارق، وواصل محاولاته لتسجيل الهدف الأول قبل أن ينجح واتارو إندو في هز شباك العراق بالدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

رفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل رسميا إلى الدور المقبل، فيما يتوقف رصيد الكومبيوتر الياباني عند 3 نقاط في وصافة المجموعة.



خاض منتخب العراق مباراته بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى : جلال حسن

في خط الدفاع : سعد ناطق ، ريبين سولاقا ، حسين علي ، احمد يحيى ، فرانس ضياء.

في خط الوسط : أمير العماري ، إبراهيم بايش ، علي جاسم ، يوسف امين .

في خط الهجوم: ايمن حسين.



فيما جاء تشكيل اليابان..

حارس المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوكيناري سوجاوارا – كو إيتاكورا – شوجو تانجيوشي – هيروكي إيتو.

خط الوسط: هيديماسا موريتا – واتارو إندو - جونيا إيتو

في خط الهجوم: تاكوما أسانو - تاكفوسا كوبو – تاكومي مينامينو.

