قدوس: أخطاء طائشة كلفتنا التعادل مع مصر وصلاح لاعب رائع

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد قدوس نجم منتخب غانا عن حظوظ البلاك ستارز في التأهل إلى الدور المقبل، بعد تعادلهم مع مصر بهدفين لكلاهما في كأس أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكلاهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من أمم أفريقيا.

قال محمد قدوس في تصريحات صحفية: لم نخرج من البطولة بعد، منتخب غانا لم يمت، الهدف يبقى كما هو، وهو العودة بالكأس إلى الوطن وأتم ، الهدف يبقى كما هو، العودة بالكأس إلى الوطن.

وواصل نجم منتخب غانا: إنه شعور مختلط كمهاجم، تريد أن يكون لأهدافك تأثير على النتيجة، لقد ارتكبنا أخطاء طائشة الآن علينا العودة إلى العمل، والفوز بالمباراة التالية ثم نرى ما سيحدث.

وتابع: محمد صلاح لاعب رائع لكن تركيزي كان على فريقي ورغم خروجه واصلنا اللعب بطريقتنا ذاتها.

ويملك غانا نقطة وحيدة فقط في المجموعة الثانية بعد خسارته أمام كاب فيردي بهدفين لهدف، وتعادله مع مصر، فيما يأتي الفراعنة ثانيا برصيد نقطتين بعد تعادلين من ضمنهما أمام موزمبيق.

