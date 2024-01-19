مدرب المغرب: تصريحات أوناحي فُسِرت بشكل خاطئ.. وندعم أشقاءنا الفراعنة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص وليد الركراكي، مدرب المغرب، على تهدئة الأجواء، بعدما فسر البعض احتفال لاعبه عز الدين أوناحي، في مباراة تنزانيا، بأنه موجه لمنتخب مصر.

كان أوناحي أدلى بتصريحات لإحدى الصحف الفرنسية قبل بطولة أمم أفريقيا، ينتقد فيها أسلوب لعب الفراعنة ما أشعل الأجواء، وجعل البعض يفسر أن احتفاله موجه لمنتخب مصر.

قال الركراكي، إنه تابع من يحاول نشر الفتن، وفسر احتفال أوناحي في هدفه أمام تنزانيا، أنه يقصد به الأشقاء في مصر، مضيفًا أنه ينفي ذلك بشكل قاطع، مضيفًا أنهم مع منتخب مصر، لأنه شقيقنا، ونتمنى له مسارًا موفقًا.

وتابع، أنهم لن يسمحوا أن يوضع لاعب في المنتخب المغربي في محط هذا الجدل، الذي ليس إليه أي استناد لمعطيات صحيحة، مضيفًا أن تصريح أوناحي القديم تم فهمه بشكل خاطئ عن هوية أداء المنتخب المصري، وقصد أن الفراعنة لديهم المفاتيح وأسرار الكان.

وواصل، أن المنتخب المغربي ينقصه تلك الخبرة التي لدى الفراعنة، مضيفًا أنه يكرر أنه يعبر عن فرحته عن أمور لا علاقة لها بأشقائنا.

وكان أوناحي استغل مباراة مصر وغانا ونشر صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، من مباراة الفراعنة أمام غانا، مؤكدًا دعمه للمنتخب المصري.



رد مصطفى محمد على تصريحات أوناحي قبل بطولة الكان:

كان مصطفى محمد علق على تصريحات أوناحي بشأن أسلوب لعب منتخب مصر، قائلًا: "في الحقيقة لم أتابع ما قاله، لكن إذا كان قد قال ذلك بالفعل، فمنتخب مصر حقق لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات"، مضيفًا: “أدعوه أن يفعل مثلما فعلنا، ويفوز بالبطولات”.

