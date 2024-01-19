منتخب العراق يكسر سلسلة اللاهزيمة التاريخية لـ اليابان في كأس آسيا

نجح منتخب العراق الفوز على منافسه اليابان بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

وأقيمت مواجهة العراق أمام اليابان اليوم الجمعة لى ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية ضمن مباريات الجولة الرابعة التي تشمل أيضا فيتنام وإندونيسيا.

ونجح اللاعب أيمن حسين في تسجيل ثنائية أسود الرافدين أمام المنتخب الياباني في الشوط الأول، في الدقيقتين 5 و45+4.

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واستطاع اللاعب واتارا إندو هدفا شرفيا لمنتخب الكومبيوتر الياباني في الدقيقة 90+3.

يذكر أن المنتخب العراقي استطاع كسر سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الياباني بعد 25 مباراة متتالية بدون خسارة.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب العراقي رصيده عند النقطة السادسة محققا العلامة الكاملة في أول جولتين، بعد فوزه (3-1) على إندونيسيا في الجولة الأولى.

واستطاع المنتخب العراقي حجز مقعده في دور الـ16، ليصبح ثالث المتأهلين بعد قطر وأستراليا.