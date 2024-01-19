"لا عزاء للحاقدين".. رئيس اتحاد الكرة السابق يدافع عن صلاح بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - دافع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، بعد الانتقادات التي وجهت له أمس عقب خروجه من مباراة مصر وغانا، للإصابة.

ونشر عمرو الجنايني صورة تجمعه بمحمد صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "محمد صلاح الأعظم كرويا بكل المقاييس في تاريخ مصر.. لا عزاء للمشككين والحاقدين".

جدير بالذكر أن محمد صلاح، لم يستكمل مباراة منتخب مصر في مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب تعرضه للإصابة.

وكان المنتخب الوطني المصري تعادل أمس مع غانا بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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