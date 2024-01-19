محمد الشناوي يعادل رقم إكرامي الشحات في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل المنتخب المصري مع نظيره منتخب غانا، بنتيجة هدفين لكلا منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وشهد هذا اللقاء تسجيل حارس المرمى المصري محمد الشناوي، المشاركة رقم 10 له في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس الأمم الأفريقية، كثالث أكثر حارس مرمى مصري مشاركة في تاريخ البطولة.

وتساوى الشناوي بهذا العدد من المباريات، مع أسطورة النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق إكرامي الشحات، صاحب ال 10 مباريات أيضاً، وخلف كلاً من عصام الحضري برصيد 28 مباراة، ثابت البطل صاحب الـ 13 مباراة.

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