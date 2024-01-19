"تركيزي كان على فريقي".. محمد قدوس يتحدث عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد قدوس لاعب منتخب غانا عن إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، والتي تعرض لها خلال لقاء أمس.

وقال قدوس خلال المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح لاعب رائع لكن تركيزي كان على فريقي".

واختتم: "ورغم خروجه واصلنا اللعب بطريقتنا ذاتها، متأسف لإصابته وأتمنى له الشفاء العاجل، لكننا لعبنا بوجوده أو بعد خروجه بالعقلية ذاتها".

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا، مساء أمس، وخرج مستبدلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

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