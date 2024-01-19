سر تغير الأداء في الشوط الثاني.. ماذا حدث في غرفة تغيير ملابس منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تغير أداء منتخب مصر في الشوط الثاني من مباراة غانا، مساء أمس، إذ شهدت غرفة تغيير الملابس حالة غضب بين اللاعبين بسبب الأداء.

وعلم موقع "الخليج 365" أن ثلاثي المنتخب، محمد الشناوي ومحمد صلاح وأحمد حجازي تحدثوا بغضب من الأداء الذي ظهر به الفريق في الشوط الأول.

وأشار الثلاثي إلى أن منتخب مصر لا يليق به الوضع والموقف، وأن يكون مهدداً بمغادرة البطولة أو ترقب نتائج المنافسين، وطلبوا من زملائهم بذل الجهد والدفاع عن سمعة المنتخب.

وتعاهد الجميع بأن يكون الشوط الثاني بداية جديدة في البطولة، وعقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، اجتمع اللاعبون، لكن بهدوء بسبب تحسن المستوى في الشوط الثاني.

وحرص لاعبو المنتخب على الاطمئنان على صلاح بعد الخضوع للفحوصات الطبية، وتعاهدوا على استمرار الروح والأداء في مباراة الرأس الأخضر الحاسمة.

ويخوض منتخب مصر مباراة حاسمة ضد الرأس الأخضر، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

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