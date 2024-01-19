"مفاجأة للجميع".. نجم الأهلي السابق يعلق على ما فعله فيتوريا بعد إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد يوسف نجم الأهلي السابق، على تغييرات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد إصابة محمد صلاح، في مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر أمس مع غانا بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد يوسف، في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "توقعت نزول زيزو بعد إصابة محمد صلاح، ونزول مصطفى فتحي كان مفاجأة، وكذلك مصطفى أعتقد أنه تفاجئ أيضًا مثل الجميع".

وأكمل: "مصطفى فتحي لم يقدم المستوى المتوقع منه في المباراة، خاصة في المواجهة الفردية، وزيزو أكثر جاهزية منه".

وأوضح: "إصابة محمد صلاح ستمنح مسؤولية أكبر للثلاثي مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد، ولابد من تواجد زيزو ومصطفى محمد ومرموش كثلاثي هجومي أمام كاب فيردي في المباراة القادمة".

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