الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب الرأس الأخضر بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

وحقق الرأس الأخضر الفوز على موزمبيق ليحقق العلامة الكاملة بحصد النقاط الـ6 والتأهل رسميًا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية، حيث فاز على غانا في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف.

بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية يصبح ترتيب المجموعة كالأتي:

1 – الرأس الأخضر .. 6 نقاط

2 – مصر .. 2 ( نقطتين )

3 – موزمبيق .. 1 ( نقطة )

4 – غانا .. 1 ( نقطة )

الرأس الأخضر يهزم موزمبيق بثلاثية

وفاز منتخب الرأس على موزمبيق بثلاثية دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

سجل الأهداف تياغو مانويل بيبي في الدقيقة 32 و ريان مينديز في الدقيقة 51، و كيفين بينا في الدقيقة 69 من عمر المباراة.