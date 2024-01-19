منتخب العراق يحطم رقمًا إيجابيًا لليابان استمر 35 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب العراق في تحطيم رقم إيجابي لمنتخب اليابان استمر لمدة 35 عامًا في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز عليه اليوم بهدفين لهدف في دور المجموعات من بطولة الأمم الآسيوية المقامة الآن في قطر.

وفاز منتخب العراق على منتخب اليابان 2-1 على ملعب استاد المدينة التعليمية، لحساب الجولة 2 من دور المجموعات، سجل أيمن حسين هدفي أسود الرافدين بينما سجل واتارو إيندو الهدف الوحيد للساموراي الياباني.

وبالفوز في مباراة اليوم أذاق المنتخب العراقي نظيره الياباني أول خسارة له في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا منذ نسخة كأس آسيا 1988، لينهي بذلك الرقم الإيجابي المسجل باسم الكمبيوتر منذ 35 عامًا تقريبًا.

العراق تهزم اليابان بثنائية وتتأهل لدور الـ16

حقق منتخب العراق الفوز على اليابان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجمموعات من كأس آسيا على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أيمن حسين ثنائية المنتخب العراقي في الشوط الأول عن طريق في الدقيقتين 5 ، 45 من عمر اللقاء.

كثف المنتخب الياباني محاولاته من أجل تقليص الفارق، وواصل محاولاته لتسجيل الهدف الأول قبل أن ينجح واتارو إندو في هز شباك العراق بالدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

رفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل رسميا إلى الدور المقبل، فيما يتوقف رصيد الكومبيوتر الياباني عند 3 نقاط في وصافة المجموعة.