كأس أمم أفريقيا: صلاح يخضع لفحوصات طبية لتحديد مشاركته في لقاء الرأس الأخضر

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: أكّد طبيب المنتخب المصري لوكالة فرانس برس أنّ قائد "الفراعنة" محمد صلاح سيخضع لفحوصات طبية الجمعة لتحديد مدى قدرته على اللعب في مباراة الرأس الأخضر الاثنين، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا.

وسقط صلاح (31 عاماً) بعد التحام مع مدافعي غانا الخميس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول من لقاء الجولة الثانية على ملعب فيليكس بوانيي في أبيدجان والذي انتهى 2 2، وظلّ مستلقياً على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألماً وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وأفاد الطبيب محمد أبو العلا أنّ "محمد صلاح سيخضع لفحوصات طبية الجمعة لتحديد مشاركته في مباراة الرأس الاخضر من عدمه".

وبدا أنّ اللاعب يسير بشكل طبيعي في مقر إقامة المنتخب المصري في أبيدجان الجمعة.

وكان المدرب البرتغالي لمصر روي فيتوريا قال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة إنّه يعتقد أن إصابة صلاح "ليست خطيرة".

وشكّل خروج صلاح الخميس منعطفاً كبيراً في اللقاء إذّ استغلته غانا أحسن استغلال فأحرز نجمها محمد قدوس هدف التقدم لـ"النجوم السوداء" بعد ثوانٍ قليلة.

كما حرّر بشكل واضح لاعبي منتخب مصر من الضغوط، فقدموا شوطا رائعا تعادلوا فيه مرتين وكانوا قريبين من تسجيل هدف الفوز في كثير من الأوقات.

وكان صلاح (53 هدفاً في 94 مباراة) أنقذ بلاده من الهزيمة أمام موزامبيق في المباراة الافتتاحية بعدما سجّل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وتحتاج مصر للفوز لضمان الصعود أو تفادي الخسارة على الأقل وانتظار نتائج ثوالث المجموعات للصعود ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.