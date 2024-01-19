أهداف مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق 3-0 اليوم في أمم أفريقيا (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365 أهداف مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق اليوم حيث حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز على موزمبيق بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

سجل أهداف منتخب الرأس الأخضر في المباراة كل من تياغو مانويل بيبي في الدقيقة 32 و ريان مينديز في الدقيقة 51، و كيفين بينا في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار يحقق كاب فيردي العلامة الكاملة بحصد النقاط الـ6 والتأهل رسميًا إلى دور الـ16 من كأس الأمم بعد تصدره المجموعة الثانية، حيث فاز على غانا في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف.

بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية يصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1 – الرأس الأخضر .. 6 نقاط

2 – مصر .. 2 ( نقطتين )

3 – موزمبيق .. 1 ( نقطة )

4 – غانا .. 1 ( نقطة )

شاهد أهداف مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق بثلاثية