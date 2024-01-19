تشكيل مباراة السنغال والكاميرون في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني أليو سيسيه تشكيل منتخب السنغال الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد الكاميرون والتي ستقام على ملعب شارليس كونان باني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب السنغال للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كوليبالي، عبده ديالو، جاكوبس، دياتا

الوسط: بابا جاى، باب سار، كامارا

الهجوم: إسماعيلا سار، حبيب ديالو، ساديو ماني.

فيما أعلن سونج تشكيل منتخب الكاميرون والذي جاء كالأتي:

حارس المرمى: أونانا

الوسط: تشاتو، كاستيليتو، كريستوفر ووه، تولو

الوسط: أوليفيه كيمين، يفان نيو، أنجوسيا

الهجوم: نجاماليو، ماجري، نكودو