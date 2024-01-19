مجموعة منتخب مصر.. الرأس الأخضر يضرب موزمبيق بثلاثية ويحجز أولى بطاقات التأهل

نجح منتخب الرأس الأخضر الذي يقع في المجموعة الثانية رفقة منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل الأولى إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

فاز الرأس الأخضر على موزمبيق بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

أفتتح بيبي التسجيل في اللقاء بالدقيقة 32 من عمر المباراة، واضاف ريان مينديز الهدف الثاني للرأس الأخضر في الدقيقة 51.

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أختتم كيفين بينا شريط الأهداف بصاروخية في شباك موزمبيق بالدقيقة 69 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة ليحجز كاب فيردي أولى بطاقات التأهل.

وبهذه النتيجة يعتلي الرأس الأخضر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كل من غانا وموزمبيق، ويليه منتخب مصر في المركز الثاني بنقطتين، وغانا في المركز الثالث بنقطة واحدة فيما يتذيل موزمبيق جدول الترتيب بنقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الرأس الأخضر في المباراة القادمة مع منتخب مصر في ختام دور المجموعات.