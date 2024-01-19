رسالة الخطيب بعد حصد الاهلي جائزة “جلوب سوكر” أفضل ناد في الشرق الأوسط

حصل النادي الاهلي على جائزة جلوب سوكر 2023، كأفضل ناد في الشرق الأوسط، والمقدمة من مجلس أبو ظبي الرياضي مساء اليوم الجمعة.

وتوج الاهلي بجائزة جلوب سوكر، بعد تفوقه في الاستفتاء الذي أجرته اللجنة المنظمة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي خلال عام 2023 ‏على صعيد كرة القدم.

وتوج الفريق بخمس بطولات هي: دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبي السوبر المحلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، وفوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية في ديسمبر الماضي.

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وقال محمود الخطيب رئيس النادي:” اعتزازنا وتقديرنا الكامل لكل من صوت لصالح النادي، ومنحه حقه في الفوز بجائزة الأفضل في ‏الشرق الأوسط، وأهدي الجائزة إلى جماهير الاهلي التي تعد السند الدائم ومصدر القوة، والحافز على الاستمرار في تحقيق ‏المزيد من النجاحات. “.

كما حرص الكابتن الخطيب على إهداء الجائزة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يمر بمحنة صحية، متمنيًا له ‏الشفاء العاجل.