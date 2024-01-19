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الزمالك يرفض انتقال لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا بسبب المقابل المادي

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الزمالك - ساجرادا الأنجولي

الزمالك - ساجرادا الأنجولي

تلقى نادي الزمالك عرضًا رسميًا من نادي سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع أحد لاعبي خط الوسط في القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودخل مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا في مفاوضات مع نادي الزمالك للتعاقد مع عمرو السيسي لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

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وتواصل أحد مسؤولي سيراميكا كليوباترا مع إدارة الزمالك، والذي قدم عرضًا ماليًا بشكل مبدئي بقيمة 12 مليون جنيه وهو ما رفضه الجانب الأبيض وطلب زيادة الملبغ.

ويمتلك عمرو السيسي عدة عروض خلال الفترة الحالية للتعاقد معه من أندية بالدوري المصري أبرزها البنك الأهلي وفيوتشر.

وخرج عمرو السيسي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء واقترب من مغادرة صفوف النادي في الميركاتو الشتوي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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