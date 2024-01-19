مجموعة مصر.. الرأس الأخضر تفوز على موزمبيق وتحسم التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز على موزمبيق، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وافتتح بيبي التسجيل في المباراة لصالح الرأس الأخضر، في الدقيقة 32، ثم سجل ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدها أحرز كيفين بينا الهدف الثالث في الدقيقة 69.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب موزمبيق في المركز الرابع، برصيد 1 نقطة.

وتضم المجموعة الثانية المنتخبات التالية، غانا، مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر.

اقرأ أيضاً:

أحمد ياسر ريان يحتفل على طريقة زوجته (صورة) (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

النسور الخضراء تفوز على ساحل العاجل بهدف نظيف (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

التعادل الإيجابي يحسم مباراة فلسطين والإمارات بكأس آسيا (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)