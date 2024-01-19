مجموعة الفراعنة.. الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور ال 16 بثلاثية في موزمبيق

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب الرأس الأخضر، فوزا مستحقا على نظيره موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2023.

افتتح التسجيل للرأس الأخضر بيبى في الدقيقة الثانية والثلاثين من تسديدة قوية سكنت شباك مرمى حارس موزمبيق.

وأضاف ريان مينديز، الهدف الثانى لصالح منتخب الرأس بالدقيقة 51 من زمن اللقاء.

وأحرز كيفين بينا، الهدف الثالث فى شباك نظيره منتخب موزمبيق بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.

ترتيب مجموعة مصر

بهذه النتيجة، حسم منتخب الرأس الأخضر تأهله لدور الستة عشر بأمم أفريقيا 2023، بعدما جاء متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني بنقطتين، ثم منتخبي غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

وكان منتخب مصر حقق تعادلا مثيرا مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية.