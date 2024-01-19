الامارات | امرأة تدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا من بوابة المغرب وتنزانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المغرب وتنزانيا في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار حدثا تاريخيا خارج حدود الملعب.

واستهل منتخب أسود أطلس، رابع كأس العالم الأخيرة قطر 2022، مشواره في المونديال القاري بالفوز على تنزانيا 3 / صفر لينتزع صدارة المجموعة مستفيدا من تعادل الكونغو الديمقراطية مع زامبيا بنتيجة 1/1.

لكن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سلط الضوء على حدث تاريخي شهدته المباراة التي قامت بالتعليق عليها أماندا دلاميني نجمة وقائدة منتخب جنوب إفريقيا السابقة.

وأضاف (كاف) أن يوم الأربعاء 17 يناير 2024 بات حدثا تاريخيا لكون أماندا ديلايني أول امرأة تعلق على مباراة كرة قدم في كأس أمم إفريقيا للرجال.

واعتزلت أماندا دلاميني بعد مسيرة حافلة شهدت مشاركتها في 105 مباريات دولية بقميص منتخب إفريقيا والفوز ببرونزية كأس أمم إفريقيا للسيدات في 2010 وفضية نسخة عام 2012.

وقالت دلاميني "المشاركة في التعليق على مباريات كأس أمم إفريقيا يوم مهم في حياتي وأتمنى أن تفتح هذه اللحظة التاريخية الباب أمام العديد من النساء اللواتي يتمتعن بالموهبة".

ولا تعد نجمة جنوب إفريقيا السابقة غريبة على مجال التعليق وتحليل المباريات حيث تعمل منذ اعتزالها لدى شبكة (سوبر سبورت) ضمن طاقم تحليل كأس الكونفدرالية لكرة القدم وعدد من المباريات المحلية.

وفي عام 2022 اختارها (كاف) لتنضم لفريق التحليل الخاص بمباريات كأس أمم إفريقيا للسيدات التي أقيمت في المغرب بالعام نفسه.