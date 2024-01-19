أمم أفريقيا .. السنغال تتقدم على الكاميرون بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انهى منتخب السنغال الشوط الأول متقدما على الكاميرون في المباراة الجارية الآن على ملعب شارليس كونان باني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

جاء الهدف في الدقيقة 16 من تسديدة قوية للاعب اسماعيلا سار.

بدأ منتخب السنغال المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كوليبالي، عبده ديالو، جاكوبس، دياتا

الوسط: بابا جاى، باب سار، كامارا

الهجوم: إسماعيلا سار، حبيب ديالو، ساديو ماني.

فيما بدأ منتخب الكاميرون اللقاء بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أونانا

الوسط: تشاتو، كاستيليتو، كريستوفر ووه، تولو

الوسط: أوليفيه كيمين، يفان نيو، أنجوسيا

الهجوم: نجاماليو، ماجري، نكودو

ويتواجد منتخبا السنغال والكاميرون ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا منتخبي غينيا و جامبيا ويتربع اسود التيرانجا على صدارتها برصيد 3 نقاط فيما يأتي أسود الكاميرون في المركز الثاني بنقطة بفارق الأهدف عن غينيا التي تأتي بالمركز الثالث بنفس رصيد النقاط ويحل جامبيا رابعًا بدون نقاط.