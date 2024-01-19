الأمل موجود.. سيناريوهات وفرص تأهل مصر لدور الـ16 من أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - لا يزال المنتخب المصري يمتلك زمام الأمور في حسم التأهل للدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأصبح موقف الفراعنة في التأهل لدور ثمن النهائي صعب بعد تعادلهم أمام كل من: موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2/2.

ويحتاج المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على كاب فيردي "الرأس الأخضر" ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويصعد كمركز ثانٍ بالمجموعة.

ويبقى للمنتخب المصري فرصتان في الصعود، ليكمل مسيرته في البطولة التي توج بها 7 مرات في تاريخه.

وفيما يأتي تفاصيل فرص منتخب مصر للتأهل في "كان 2023"..

منتخب مصر

أولا.. فوز مصر على الرأس الأخضر

في حال فوز منتخب مصر على كاب فيردي "الرأس الأخضر"، سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، وسيحتل المركز الثاني في المجموعة بغض النظر عن لقاء غانا على موزمبيق.

ثانيا.. تعادل مصر أمام كاب فيردي

في حال تعادل منتخب مصر أمام كاب فيردي، سيرتفع رصيده لـ 3 نقاط، وسيحتل المركز الثالث في المجموعة في حال فوز أي من المنتخبين غانا أو موزمبيق.

بينما في حال تعادل مصر أمام الرأس الأخضر وتعادل غانا أمام موزمبيق يتأهل الفراعنة بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية.

خسارة مصر من كاب فيري

في حال خسارة منتخب مصر أمام كاب فيردي، سيتوقف رصيده عند نقطتين، وسيحتل المركز الأخير في المجموعة وسيخرج من البطولة دون النظر إلى نتيجة مباراة موزمبيق وغانا.



الرأس الأخضر يتأهل رسميا لدور الـ 16

حسم منتخب الرأس الأخضر بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

وحقق الرأس الأخضر الفوز على موزمبيق ليحقق العلامة الكاملة بحصد النقاط الـ6 والتأهل رسميًا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية، حيث فاز على غانا في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الثانية



1–الرأس الأخضر .. 6 نقاط

2–مصر .. 2 ( نقطتين )

3–موزمبيق .. 1 ( نقطة )

4–غانا .. 1 ( نقطة )