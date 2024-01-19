السنغال تسجل الهدف الثاني وتصعب مهمة الكاميرون.. أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل منتخب السنغال الهدف الثاني في شباك الكاميرون بالمباراة الجارية الآن على ملعب شارليس كونان باني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

جاء الهدف بقدم النجم حبيب ديالو في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وكان هدف التقدم قد سُجل في الدقيقة 16 من تسديدة قوية للاعب اسماعيلا سار.

بدأ منتخب السنغال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كوليبالي، عبده ديالو، جاكوبس، دياتا

الوسط: بابا جاى، باب سار، كامارا

الهجوم: إسماعيلا سار، حبيب ديالو، ساديو ماني.

فيما بدأ منتخب الكاميرون اللقاء بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أونانا

الوسط: تشاتو، كاستيليتو، كريستوفر ووه، تولو

الوسط: أوليفيه كيمين، يفان نيو، أنجوسيا

الهجوم: نجاماليو، ماجري، نكودو

ويتواجد منتخبا السنغال والكاميرون ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا منتخبي غينيا وجامبيا ويتربع أسود التيرانجا على صدارتها برصيد 3 نقاط فيما يأتي أسود الكاميرون في المركز الثاني بنقطة بفارق الأهدف عن غينيا التي تأتي بالمركز الثالث بنفس رصيد النقاط ويحل جامبيا رابعًا بدون نقاط.