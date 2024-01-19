مصر تهزم الكونغو برازفيل وتضع قدمًا في ربع نهائي أمم أفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على الكونغو برازفيل بنتيجة ٣٤- ١٩ في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد المقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباراة سيطرة وتفوق واضح للفراعنة نجح من خلالها ترجمتها للفوز بفارق 15 نقطة عن الكونغو برازفيل ووضع قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتحمل بطولة أمم أفريقيا أهمية كبيرة لمنتخب مصر حيث أنها المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 وكأس العالم 2025، كما أن منتخب الفراعنة هو حامل اللقب في آخر نسخة من البطولة.

وانطلقت منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2024، أول أمس الأربعاء، وتستمر حتى يوم 27 من شهر يناير الجاري، ويشارك فيها 24 منتخبًا تم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من الكونغو برازافيل وغينيا و الكاميرون.