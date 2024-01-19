الاتفاق السعودي يستقر على بديل جوردان هندرسون

ياسر رشاد - القاهرة - استقر نادي الاتفاق السعودي على التعاقد مع لاعب وسط جديد في الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض رحيل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون الذي رحل عن صفوف الفريق إلى أياكس الهولندي بعد 6 أشهر فقط من انضمامه.

وأفادت تقارير صحفية أن هناك اتفاق تم بين نادي النصر ونادي الاتفاق على انضمام سيكو فوفانا إلى نادي صفوف فارس الدهناء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد استقرار إدارة العالمي على رحيل اللاعب الإيفواري من النادي في السوق الحالي.

وأشارت إلى أن الأمر متوقف في الوقت الحالي بين الناديين، على موافقة سيكو فوفانا على الانتقال إلى نادي الاتفاق أو الأنضمام إلى نادي أخر في مسابقة دوري روشن خلال منافسات الموسم الجاري.

وخاض سيكو فوفانا هذا الموسم مع نادي النصر، 19 مباراة في كافة المسابقات، نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد، خلال المباريات التي خاضها في الموسم الجاري.