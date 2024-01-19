جوزيه مورينيو يقترب من الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب فريق الكرة بنادي الشباب السعودي، خلال الفترة الحالية بعد رحيله عن تدريب نادي روما الايطالي.



وقالت شبكة ESPN، الجمعة، أن مورينيو يجري محادثات مع المدير الرياضي لنادي الشباب دومينيكو تيتي لتولي تدريب الليوث.

وشددت الشبكة أن وكيل مورينيو، خورخي مينديز يتفاوض الآن مع إدارة نادي الشباب.وكان روما الإيطالي قد أعلن رحيل مورينيو خلال أيام قليلة ماضية لسوء النتائج.ويعاني الشباب من نتائج مهتزة خلال مشواره في دوري روشن السعودي في الموسم الجاري، وسط حالة من التغييرات الفنية العديدة منذ انطلاق الموسم.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.