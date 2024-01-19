اتحاد السلاح ينظم اختبارات الشارة الصفراء والحمراء

ياسر رشاد - القاهرة - قامت لجنة المدربين بالاتحاد المصري للسلاح برئاسة الدكتور مدحت عاصم، اليوم الجمعة، بتنظيم اختبارات الشارة الصفراء والحمراء للاعبين تحت 11 و 13 سنة.

وجاءت هذه الاختبارات من أجل الارتقاء بالمهارات الأساسية والجوانب المهارية للناشئين، وتنمية الجوانب المعرفية الخاصة بمتطلبات رياضة المبارزة، وذلك لإعداد جيل متميز مهاريًا ومعرفيًا.

وقد اشتملت اختبارات الشارة الصفراء على المهارات الأساسية المتعلقة بمقاييس الأسلحة والملاعب ومهمات اللاعب والقوانين الخاصة بكل سلاح.

بينما اشتملت اختبارات الشارة الحمراء على بعض المهارات الهجومية والدفاعية وإلمام اللاعبين بإشارات التحكيم، والجزاءات التحكيمية، وكيفية احتساب اللمسات.

ويعد اجتياز اختبار الشارة الصفراء والحمراء متطلبًا أساسياً من أجل المشاركة في بطولة المرحلة السنية.

وقد خضع للاختبار 45 لاعبًا ولاعبة، يمثلون أندية: “المعادي، الصيد، الشمس، بتروسبورت، والسلاح المصري“.