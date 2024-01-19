سعد شلبي: جلوب سوكر جائزة يستحقها الأهلي وجمهوره

ياسر رشاد - القاهرة - عبر سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الذي رافق محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في رحلته إلى دبي لاستلام جائزة «جلوب سوكر» لأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، عن سعادته بفوز النادي بهذه الجائزة.

وقال شلبي أن فوز الأهلي بهذه الجائزة يعد تتويجًا لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي، ومن قبلها جماهير الأهلي الداعمة والمساندة لجميع فرق النادي في كافة المحافل داخليًّا وخارجيًّا.

وأضاف عقب حضوره حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر» مساء اليوم أن الأهلي وجماهيره يستحقان هذا التتويج، في ظل النجاحات الهائلة التي يحققها النادي على كافة المستويات محليًّا وقاريًّا وعالميًّا والتي تضعه دائمًا في المكانة التي يستحقها.