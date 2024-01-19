جوارديولا: الأهلي فريق رائع ولديه جمهور مميز

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تقديره للنادي الأهلي، وأكد أنه فريق رائع للغاية.

جاء ذلك ذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر» للأفضل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في دبي، وحصل خلاله الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وحصل كذلك السيتي على جائزة أفضل نادٍ في العالم.

وقال جوارديولا في تصريحات خاصة لإعلام النادي: «الأهلي فريق رائع ولديه جمهور رائع. كنت في إجازة مع عائلتي في مصر وكنت منبهرًا بكمية الحب الكبير من الناس للفريق».

واختتم جوارديولا قائلًا: «لقد حققوا بطولة رائعة، وكانوا مميزين في مونديال الأندية، واستحقوا المركز الثالث».