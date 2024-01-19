أمم أفريقيا.. إسماعيلا سار أفضل لاعب فى مباراة السنغال ضد الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - حصل إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال على جائزة رجل المباراة التي جمعت أسود التيرانجا أمام الكاميرون في ثاني جولات دور المجموعات ببطولةكأس أمم أفريقيا.

ونال إسماعيلا سار الجائزة بفضل تألقه وإسهاماته في فوز السنغال على الكاميرون وقيادة المنتخب إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب السنغال، لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره الكاميرون، بنتيجة 3-1، في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، فى كأس أمم أفريقيا 2023، والتى يستضيفها ملعب "شارليس كونان باني"، فى مدينة ياموسوكرو.

أحرز إسماعيلا سار، هدف التقدم لصالح منتخب السنغال الأول بالدقيقة 16 من زمن المباراة.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكبير فى الجولة الأولى على نظيره منتخب جامبيا، بثلاثية نظيفة، بينما يمتلك المنتخب الكاميرونى، نقطة واحدة، بعد تعادله مع نظيره منتخب غينيا، بهدف لمثله، ليأتى في المركز الثالث بجدول الترتيب.