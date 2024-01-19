السنغال تضرب الكاميرون بثلاثية وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب السنغال الفوز على الكاميرون بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب شارليس كونان باني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

سجل للاعب اسماعيلا سار هدف التقدم لأسود التيرانجا في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، ثم أضاف النجم حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 71، فيما سجل جان شارل كاستيليتو هدف تقليص الفارق للكاميرون في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة سجل النجم ساديو ماني لاعب النصر السعودي الهدف الثالث لصالح أسود التيرانجا ليحسم النقاط الثلاثة للمباراة ويحسم بطاقة التأهل.

بدأ منتخب السنغال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كوليبالي، عبده ديالو، جاكوبس، دياتا

الوسط: بابا جاى، باب سار، كامارا

الهجوم: إسماعيلا سار، حبيب ديالو، ساديو ماني.

فيما بدأ منتخب الكاميرون اللقاء بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أونانا

الوسط: تشاتو، كاستيليتو، كريستوفر ووه، تولو

الوسط: أوليفيه كيمين، يفان نيو، أنجوسيا

الهجوم: نجاماليو، ماجري، نكودو

بهذا الفوز يرفع منتخب السنغال رصيده إلى النقطة السادسة ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة ويحسم بطاقة التأهل رسميًا للدور التالي من أمم أفريقيا، بينما يتوقف رصيد منتخب الكاميرون عند نقطة وحيدة.