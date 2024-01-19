تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام المباراة، يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " فيليكس أفوي بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

ويبحث المنتخب المصري عن تحقيق الفوز، ليضمن الصعود بشكل مباشر إلى دور ال 16 من البطولة القارية، دون النظر إلى نتائج المباراة الآخرة، التي سوف تجمع بين غانا وموزمبيق.

وتعادل المنتخب المصري أمام منتخب غانا بهدفين لكلا منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، وهي نفس النتيجة التي حققها أمام منتخب موزمبيق في لقاء الجولة الأولى.