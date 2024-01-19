الحساب الرسمي للكاف يشيد بنجم منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تغنى الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر منصة " x" تويتر سابقاً، بهدف نجم المنتخب المصري مصطفى محمد، الذي سجله أمس في مرمى المنتخب الغاني.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر منصة " X"، صوره لمصطفى محمد وعلق " من أي مكان في الملعب، مصطفى محمد يستطيع التسجيل، هداف من طراز رفيع".

ويعد مصطفى محمد هو هداف المنتخب المصري في البطولة حتى الآن برصيد هدفين، أحرزهما في مرمى كلا من غانا وموزمبيق.

وكان المنتخب المصري قد تعادل مع المنتخب الغاني أمس الخميس، بنتيجة هدفين لكلا منهما، في لقاء الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.