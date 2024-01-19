موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب تونس لخوض قمة مباريات المجموعة الخامسة غداً، عندما يلاقي نظيره المالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت، على إستاد " أمادو جون كوليبالي" بمدينة كورجوغو شمال كوت ديفوار.

وتذاع المباراة عبر قناة" bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي الغاني دانيال لاريا، ويعاونه كلا من إيميليانو دوس سانتوس، إيفانيلدو أوليفيرا، وباسيفيك وينيمانا حكماً رابعاً، وعلى الفار الرواندية سليمة موكانسانجا.