بسبب المغرب.. تنزانيا تقيل المدرب الجزائري عادل عمروش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، إقالة المدرب الجزائري عادل عمروش، بعد قرار إيقافه لمدة 8 مباريات على خلفية تصريحاته المسيئة ضد المغرب.

وكان الكاف قرر إيقاف عادل عمروش 8 مباريات، وغرامة 10 ألاف دولار، على خلفية إتهامه للاتحاد المغربي، بتحكمه فى القرارات داخل الكاف، وتحديد اختيارات الحكام.

وأوضح الاتحاد التنزاني لكرة القدم في بيانه أنه اضطر إلى إعفاء المدرب الجزائري بعد أن أوقفه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثماني مباريات بعد شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وتلقى منتخب تنزانيا، تلقى خسارة من المغرب بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى في كأس أمم أفريقيا.