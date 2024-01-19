إنتر ميلان يضرب لاتسيو بثلاثية في السوبر الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق إنتر ميلان على نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، على ملعب الأول بارك في الرياض.

سجل ماركوس تورام الهدف الأول لانتر ميلان في المباراة بعد مرور 17 دقيقة وعزز التركي هاكان تشالهان أوغلو بهدف ثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء وقبل نهاية اللقاء نجح دافيد فراتيسي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 87.

وفي نفس السياق تأهل نابولي لنهائي السوبر الإيطالي بعد فوزه على فيورنتينا، بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما بملعب الأول بارك، في نصف النهائي الأول، أمس الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان مع نابولي في المباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الإثنين المقبل، لحسم الفائز بالسوبر الإيطالي.