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أمم إفريقيا.. شاهد بالفيديو فوز السنغال على الكاميرون

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب السنغال الفوز على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.


تقدم إسماعيلا سار بالنتيجة في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 71 من زمن الشوك الثاني.
فيما قلص جان شارل كاستيليتو النتيجة للأسود الكاميرونية في الدقيقة 83، لكن ساديو ماني نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن عمر المباراة، لتنتهي المواجهة المثيرة بفوز السنغال على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
بهذه النتيجة، يتأهل المنتخب السنغال لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.
 

شاهد.. ملخص مباراة السنغال والكاميرون 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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