أمم آسيا.. شاهد ملخص مباراة العراق واليابان

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب العراقي في مفاجئة من العيار الثقيل، بعدما نجح في الانتصار على نظيره الياباني بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية بقطر 2024.



أحرز أهداف منتخب بلاد الرافدين المهاجم أيمن حسين في الدقائق الخامسة من عمر الشوط الأول، والرابعة من الوقت بدل الضائع من نفس الشوط.

فيما جاء هدف اليابان الوحيد عن طريق اللاعب واتارو إيندو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد المؤتمر الصحفي بكاء لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين، وذلك بسبب الضغط الجماهيري بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

ملخص مباراة العراق واليابان