الشباب السعودي يتواصل مع مورينيو لقيادة الليوث

ياسر رشاد - القاهرة - تواصلت إدارة الشباب السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي، وذلك لقيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم الجاري 2023/2024.



وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الشباب السعودي يبحث عن مدير فني عالمي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت المفاوضات مع المدرب البرتغال بعد رحيله عن روما.

وأوضحت أن إدارة الليوث ترغب في إتمام تعاقدها مع مورينيو، ليكون خلفًا لبيسكان، والذي يجد حالة من الغضب بسبب النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.

في سياق متصل، يجد مورينيو اهتمامًا كبيرًا من أندية إنجليزية عدة منها نيوكاسل يونايتد، لكنه يُفضل الحصول على راحة قبل التفكير في العودة مرة أخري للتدريب سواء في الدوري السعودي أو البريميرليج.

وكانت إدارة روما، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إقالة مورينيو من منصبه في الجيالوروسي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

جدير بالذكر أن مورينيو قاد روما لتتويج بلقب كأس المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، كما حقق عدد من الألقاب الكبيرة في مسيرته التدريبية.