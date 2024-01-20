أيمن يونس: فيتوريا يتحمل مسؤولية التعادل أمام موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم فريق الزمالك السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، يتحمل مسؤولية التعادل مع منتخب موزمبيق في مباراة الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال أيمن يونس، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، تعامل بشكل خاطئ مع إدارة مباراة منتخب موزمبيق على رغم التقدم بهدف مبكر".



وتابع: "لن نفقد الأمل في تشجيع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى يصل للمباراة النهائية ويحقق اللقب الإفريقي".