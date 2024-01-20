كريم عادل: ترشح المندوه من البداية خطأ ولم أحسم مشاركتي في الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريم عادل، المرشح السابق في انتخابات نادي الزمالك، أن استبعاد حسام المندوه، أمين صندوق النادي، من المجلس، جاء بسبب عدم صحة ترشحه من الأساس.

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وتابع عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنت أتمنى عدم وصول الأمر إلى هذا الحد، ولكن دخوله جاء بسبب أشخاص قررت إعلاء مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة".

وأضاف كريم عادل: "القرار أصبح واجب النفاذ لتحقيق ما أكده القضاء، والشكاوى حق مشروع للجميع، ومن الأولى فور صدور قرار باستبعاد المندوه، كان لا بد من تنفيذه في البداية ولم أحسم قراري من الترشح في الانتخابات التكميلية".