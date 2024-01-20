أمم افريقيا.. رضا عبدالعال: الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الأول لموزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، تعامل بشكل غير جيد مع كرة الهدف الأول لمنتخب موزمبيق، في مباراة الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو"، على قناة "تن"، مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن محمد الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الأول الذي سجله منتخب موزمبيق في مرمى منتخب مصر، وتعامل بشكل غير جيد مع الكرة".



وتابع: "روي فيتوريا أخطأ في التشكيل الذي خاض به مباراة منتخب موزمبيق وهو سبب التعادل".