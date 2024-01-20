أمم آسيا.. ملخص مباراة هونج كونج وإيران

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم في حجز بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس أمم آسيا، بعدما حقق الفوز على نظيره هونج كونج بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.



جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مهدي جايدي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

ملخص مباراة هونج كونج وإيران



في نفس السياق، استطاع منتخب العراق تحقيق الفوز على اليابان بهدفين مقابل هدف واحد، حيث جاء هدفي منتخب بلاد الرافدين المهاجم أيمن حسين في الدقائق الخامسة من عمر الشوط الأول، والرابعة من الوقت بدل الضائع من نفس الشوط.

بينما هدف اليابان الوحيد جاء عن طريق اللاعب واتارو إيندو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد المؤتمر الصحفي بكاء لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين، وذلك بسبب الضغط الجماهيري بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.